Компания HeadHunter исследовала резюме, поданные жителями ЯНАО, и выяснила, что половина жителей северного региона готова на переезд в другой район страны. Основным фактором учета стал положительный ответ на вопрос «готовность к переезду».
Как оказалось, больше всего готовность оставить насиженные места в поисках лучшей жизни характерна для жителей Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги и Муравленко, сообщает ИА «ЯмалPRO» со ссылкой на аналитику HeadHunter.
В Уренгое к переезду оказались готовы 76% составителей резюме. Намного меньше таковых оказалось в Губкинском — 55%. Третье место Лабытнанги и Муравленко (54% и 53% соответственно). В Ноябрьске на переезд согласны 45%, в Новом Уренгое — 43%.
В столице округа — Салехарде — на переезд согласился каждый второй соискатель.
В качестве решающих факторов для переезда аналитики называют зарплату, предоставление жилья и интересную соискателю компанию.
Что касается регионов, в которые ямальцы хотели бы уехать, то это прежде всего обе столицы, Москва и Петербург. За ними следуют Сочи и Краснодар, которые, видимо, привлекают теплом, а также крупные центры соседних регионов — Тюмень и Екатеринбург.