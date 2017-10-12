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12 октября 2017
11 октября 2017
07:09  12 октября 2017 0

Половина населения ЯНАО хотела бы переехать в другой регион

Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, жилой дом, переезд, заселение
Чтобы уехать, ямальцам необходима соответствующая зарплата, жилье на новом месте и работа в интересующей компанииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компания HeadHunter исследовала резюме, поданные жителями ЯНАО, и выяснила, что половина жителей северного региона готова на переезд в другой район страны. Основным фактором учета стал положительный ответ на вопрос «готовность к переезду».

Как оказалось, больше всего готовность оставить насиженные места в поисках лучшей жизни характерна для жителей Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги и Муравленко, сообщает ИА «ЯмалPRO» со ссылкой на аналитику HeadHunter.

В Уренгое к переезду оказались готовы 76% составителей резюме. Намного меньше таковых оказалось в Губкинском — 55%. Третье место Лабытнанги и Муравленко (54% и 53% соответственно). В Ноябрьске на переезд согласны 45%, в Новом Уренгое — 43%.

В столице округа — Салехарде — на переезд согласился каждый второй соискатель.

В качестве решающих факторов для переезда аналитики называют зарплату, предоставление жилья и интересную соискателю компанию.

Что касается регионов, в которые ямальцы хотели бы уехать, то это прежде всего обе столицы, Москва и Петербург. За ними следуют Сочи и Краснодар, которые, видимо, привлекают теплом, а также крупные центры соседних регионов — Тюмень и Екатеринбург.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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