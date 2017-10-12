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09:45  12 октября 2017 0

Готовьте вертолеты: ямальские спасатели предупредили о начале ледостава на Оби

Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, краны, обь, речной порт
Скоро река покроется толстым слоем льдаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Плавучий лёд на реках Ямало-Ненецкого автономного округа появится 25 октября в районе Салехарда и 27 октября в районе села Мужи Шурышкарского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО,

При этом спасатели уточнили, что погрешность прогноза ледостава составляет пять суток.

Вместо паромов и теплоходов жители будут добираться до «большой земли» на вертолетах или вездеходах на воздушной подушке. Паромные переправы закроются в начале ноября

В прошлом году лед на реке Обь в районе Салехарда начал появляться 29 октября, в районе Мужей — 4 ноября, — отмечают местные метеорологи, уточняя, что одна из самых ранних дат появления плавучего льда в районе Салехарда была 7 октября.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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