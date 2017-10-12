Плавучий лёд на реках Ямало-Ненецкого автономного округа появится 25 октября в районе Салехарда и 27 октября в районе села Мужи Шурышкарского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО,
При этом спасатели уточнили, что погрешность прогноза ледостава составляет пять суток.
Вместо паромов и теплоходов жители будут добираться до «большой земли» на вертолетах или вездеходах на воздушной подушке. Паромные переправы закроются в начале ноября
В прошлом году лед на реке Обь в районе Салехарда начал появляться 29 октября, в районе Мужей — 4 ноября, — отмечают местные метеорологи, уточняя, что одна из самых ранних дат появления плавучего льда в районе Салехарда была 7 октября.