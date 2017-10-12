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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Пермского края
17:51  12 октября 2017 0

Известного пермского оппозиционера отправили на исправительные работы

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Задержания оппозиционеров, вышедших на митинг Навального, продолжаютсяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Пермского оппозиционера Михаила Касимова приговорили к 60 часам исправительных работ за причастность к организации несогласованной с городскими властями акции протеста 7 октября. Она прошла на пермской эспланаде в поддержку арестованного блогера Алексея Навального.

На акции были задержаны несколько человек имевших, по мнению правоохранителей, отношение к организации мероприятия. Суд над Касимовым прошел 12 октября, сообщили в соцсетях его сторонники.

Ранее состоялись суды над другими активистами, причастными к акции протеста. Координатор штаба Навального Максим Жилин получил штраф в размере 20 тысяч рублей, волонтеры штаба Юрий Бобров и Наталья Вавилова — 20 и 10 тысяч рублей, активист Валентин Мурзаев — 25 тысяч рублей. Кроме того, соцсетях сообщают о задержании видеоблогера и волонтера штаба Навального Павла Новиченко.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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