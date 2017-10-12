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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:08  12 октября 2017 0

Уральцев запугали смс-сообщениями об отравленных турецких пакетах. ФОТО

Пресс-тур по новым домам
Людей пугают сообщениями о том, что в почтовые ящики будет подброшен ядФото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Верхней Пышмы подверглись массовой информационной смс-атаке. На телефоны в виде текстовых и аудиосообщений уральцы получили предупреждение, сопровождающееся фотографией пакетиков с неизвестным содержимым.

«Уважаемые родители, если вы найдете в своих почтовых ящиках подобные пакеты — прозрачные с вложенными бумажками, кажется турецкий язык, возможно выдержки из Корана — пакеты не открывать, звонить в полицию. Внутри ядовитое вещество, есть пострадавшие. Предупредите близких. По возможности передайте как можно большему количеству людей!!!» — говорилось в сообщении.

В социальных сетях фотографии с идентичным текстом широко распространялись по многим регионам страны летом-осенью 2016 года. Сейчас инцидент повторился на волне паники вокруг массовых лжеминирований по всей России.

«Подобные факты не зарегистрированы в Свердловской области. Тем не менее, в случае обнаружения подозрительных предметов гражданам следует обращаться в полицию», — заявила «URA.RU» помощник руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Такие объявления периодически всплывают в разных регионах России
Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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