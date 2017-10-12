Уральцев запугали смс-сообщениями об отравленных турецких пакетах. ФОТО

Жители Верхней Пышмы подверглись массовой информационной смс-атаке. На телефоны в виде текстовых и аудиосообщений уральцы получили предупреждение, сопровождающееся фотографией пакетиков с неизвестным содержимым.
«Уважаемые родители, если вы найдете в своих почтовых ящиках подобные пакеты — прозрачные с вложенными бумажками, кажется турецкий язык, возможно выдержки из Корана — пакеты не открывать, звонить в полицию. Внутри ядовитое вещество, есть пострадавшие. Предупредите близких. По возможности передайте как можно большему количеству людей!!!» — говорилось в сообщении.
В социальных сетях фотографии с идентичным текстом широко распространялись по многим регионам страны летом-осенью 2016 года. Сейчас инцидент повторился на волне паники вокруг массовых лжеминирований по всей России.
«Подобные факты не зарегистрированы в Свердловской области. Тем не менее, в случае обнаружения подозрительных предметов гражданам следует обращаться в полицию», — заявила «URA.RU» помощник руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.