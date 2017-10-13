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13 октября 2017
12 октября 2017
01:10  13 октября 2017 0

Материалы дела чиновников Роскомнадзора оказались засекреченными

Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Некоторые документы, подшитые к делу, касаются радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средствФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слушания по делу чиновников Роскомнадзора Вадима Ампелонского, Бориса Едидина и Александра Весельчакова пройдут в закрытом режиме. Это связано с тем, что часть материалов дела засекречена.

В частности, речь идет о некоторых документах, касающихся работы Государственного радиочастотного центра, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры», — приводит издание слова источника в ФСБ.

По словам собеседника, в деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия в области? использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств.

Как ранее сообщало «URA.RU», трое чиновников РКН, среди которых пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления Борис Едидин и советник ФГУП «ГРЧЦ» Александр Весельчаков были по ходатайству следствия заключены под домашний арест до 7 ноября Чертановским судом Москвы. По некоторым данным, речь может идти о «мертвых душах» или «подснежниках» — работниках ФГУП, которые числились лишь по документам, но фактически таковыми не являлись.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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