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13 октября 2017
12 октября 2017
04:41  13 октября 2017 0

Красная икра в России станет еще более недоступной

Еда. от Жабрикова, деликатесы, еда, красная икра
Уже сейчас килограмм красной икры стоит порядка 3,5 тыс. рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение летнего периода оптовые цены на красную икру выросли почти в полтора раза, достигнув показателя в 3000 рублей за килограмм. По мнению экспертов, дальнейший рост цен на данный продукт приведет к тому, что его потребление россиянами будет сокращаться.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Рыбного союза, рост цен связан с увеличением экспортной доли: на внутреннем рынке продукт остается в меньших объемах, что при сохранении спроса приводит к удорожанию товара.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в сентябре 2017 года средняя потребительская цена красной икры составила 3479 рублей за 1 кг. Это выше прошлогоднего показателя на 9,4%. При этом инфляция в стране за тот же период составила 3%. Таким образом, динамика цен на икру обгоняет инфляцию в три раза.

Однако такое сравнение навряд ли можно считать корректным: за последние 15 лет стоимость красной икры у производителей выросла с 600—700 рублей за 1 кг до 2,6—2,7 тыс. рублей за 1 кг, то есть при мерно в четыре раза. В среднем же по экономике цены увеличились в 5,5 раз.

Тем не менее, риск для дальнейшего роста цен на красную икру все-таки есть. Он состоит из таких факторов, как объемы браконьерского промысла, инвестиционные затраты на развитие заводов по переработке рыбной продукции и колебания вылова. Так, если в 2016 году на Дальнем Востоке было выловлено 450 тыс тонн лососевых рыб, то в 2017 году — лишь 340 тыс. тонн. Объем же незаконно добытой икры составляет всего 1 тыс. тонн против 5 тыс. тонн 10 лет назад. Инвестиционные расходы, также в итоге закладываемые в конечную цену, в этом году составили несколько миллиардов рублей.

В итоге все это может стать причиной того, что сезон «осень 2017— весна 2018» станет рекордным по росту розничных цен на икру, пишет издание.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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