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13 октября 2017
12:30  13 октября 2017 0

«Из детей вункердырдыр делают»: голосовой чат родителей Дагестана стал новым хитом соцсетей. АУДИО

Персональный голосовой помощник «Алиса» от «Яндекс». Екатеринбург, мобильное приложение, персональный помощник, голосовой помощник, алиса, яндекс, yandex, alice, смартфон, поисковая ситема, интернет
Новые технологии продолжают оставаться поводом для шутокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Фрагмент записи голосового чата родителей одной из школ Дагестана стремительно набирает лайки, пользователи активно делятся роликом.

В записи родители жалуются, что детям слишком много задают на дом, а также на то, что в чате слишком много вопросов. Пользователей веселит главным образом национальный колорит, с которым все это говорится. Но настоящим хитом стала та часть, в которой одна из родительниц пытается выговорить слово «вундеркинд». «Вообще обнаглели, с ума сходят что ли они… Из детей вункердырдыр… вундеркиндами, блин, хотят сделать», — цитирует запись телеканал 360.

Часть пользователей в комментариях, впрочем, усомнилась, что запись настоящая. По их мнению, больше похоже на то, что это актеры, которые зачитывают с листа текст, а все сделано исключительно для привлечения внимания и смеха ради.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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