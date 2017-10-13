12:30 13 октября 2017 0

Новые технологии продолжают оставаться поводом для шуток Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фрагмент записи голосового чата родителей одной из школ Дагестана стремительно набирает лайки, пользователи активно делятся роликом.

В записи родители жалуются, что детям слишком много задают на дом, а также на то, что в чате слишком много вопросов. Пользователей веселит главным образом национальный колорит, с которым все это говорится. Но настоящим хитом стала та часть, в которой одна из родительниц пытается выговорить слово «вундеркинд». «Вообще обнаглели, с ума сходят что ли они… Из детей вункердырдыр… вундеркиндами, блин, хотят сделать», — цитирует запись телеканал 360.

Часть пользователей в комментариях, впрочем, усомнилась, что запись настоящая. По их мнению, больше похоже на то, что это актеры, которые зачитывают с листа текст, а все сделано исключительно для привлечения внимания и смеха ради.