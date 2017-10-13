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13 октября 2017
21:03  13 октября 2017 0

Экс-любовник погибшей в Доминикане голой россиянки рассказал о ее работе

У девушки остался маленький сынФото: страница Натальи Бородиной в "ВК"

Бывший любовник и отец ребенка погибшей в Доминикане челябинской туристки Натальи Бородиной Александр Палагушкин высказался по поводу того, чем занималась его бывшая сожительница за границей.

По словам мужчины, он не слышал о том, что Бородина занималась оказанием эскорт-услуг. Если бы его семья узнала об этом, то давно бы забрала ребенка к себе, пишет «Лента.ру». Также Палагушкин отметил, что два года Наталья жила в Каннах, где занималась оформлением виз и встречала туристов из России и стран СНГ, в деньгах она не нуждалась. Сейчас мужчина едет в Челябинскую область, чтобы забрать ребенка. Также он готов оказать поддержку семье погибшей Бородиной.

Ранее стало известно, что у женщины остались 80-летняя мать и сестра, воспитывающая 11-летнего сына Натальи. «URA.RU» подробно писало о том, как 35-летняя россиянка погибла в Доминикане, катаясь на машине с подругой. Женщина, высунувшись из переднего окна автомобиля в почти обнаженном виде, ударилась головой о дорожный знак. Позже она скончалась в больнице.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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