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14 октября 2017
13 октября 2017
06:55  14 октября 2017 0

Шнуров написал стихотворение в поддержку Собчак. СКРИН

Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, концерт, ленинград, сергей шнуров
Сергей Шнуров решил поучаствовать в конфликте либераловФото: Дарья Попова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в нецензурной форме высказался в поддержку Ксении Собчак, планирующей участие в президентских выборах-2018. Стихотворение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

«Вроде как бы демократы, И Чичваркин, и Навальный, Их успехи многократны, В сфере вроде либеральной. Вдруг наехали на Ксюшу, — „Ты куда, б***ь, прешь, кобыла, Мы ж за равноправие, слушай, — Свое место позабыла? Это наша, ***, поляна. Мы тут Альфа и Омега. Помнишь Герцена и Гдляна? Между нами не**й бегать. Политическая выдра, Мутить воду не моги! Мы одни — за честный выбор, Только без твоей ноги.“ Забомбили джентельмены, Заборолись с бабою, За права и перемены, За х***ю не слабую. Вот и вся их демократия, Вот их дискурс острый, — Все же люди, с**а, братья, А никак не сестры», — написал Шнуров.

ФОТО: Instagram Сергея Шнурова

Судя по реакции Собчак, сделавшей репост произведения, содержание пришлось ей по душе.

Информация о возможном выдвижении Собчак в президенты России появилась в медийном пространстве
в сентябре. Позже телеведущая подтвердила свои намерения в интервью журналу Glamour. Решение телеведущей получило неоднозанчную оценку среди российских либералов. В частности, Евгений Чичваркин призвал Собчак отказаться от участия в выборах. В противном случае, бизнесмен пообещал «послать» всю команду телеведущей.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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