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14 октября 2017
13 октября 2017
09:50  14 октября 2017 0

Пробка из пассажиров аэропорта «Внуково» превысила все разумные пределы. ВИДЕО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, зал ожидания, внуково
"Мы простояли больше часа, но нам еще повезло"Фото: пресс-центр аэропорта "Внуково" (архив)

В московском аэропорту «Внуково» произошел сбой в системе паспортного контроля. Это привело к возникновению огромной очереди из пассажиров. По оценке очевидцев, количество ждущих превысило 1000 человек.

«Всего в очередях застряли примерно 1000-1500 пассажиров. Мы простояли больше часа, но нам еще повезло, потому что оказались в первых рядах, а после нашего самолета приземлилось еще три…» — приводит паблик LEIKA слова очевидицы Кристины.

На своей странице «ВКонтакте» девушка сообщила, что пробка из желающих пройти пограничный контроль превысила все разумные пределы в 2.45 по московскому времени.

Ранее сбои в работе аэропортов были зафиксированы в Лондоне, Вашингтоне, Сингапуре, Париже и Цюрихе. Пассажиры долгое время не могли пройти контроль на стойках регистрации, пишет RT. Причина сбоя осталась неизвестной.

Иван Антонов
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