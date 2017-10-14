Пробка из пассажиров аэропорта «Внуково» превысила все разумные пределы. ВИДЕО

В московском аэропорту «Внуково» произошел сбой в системе паспортного контроля. Это привело к возникновению огромной очереди из пассажиров. По оценке очевидцев, количество ждущих превысило 1000 человек.
«Всего в очередях застряли примерно 1000-1500 пассажиров. Мы простояли больше часа, но нам еще повезло, потому что оказались в первых рядах, а после нашего самолета приземлилось еще три…» — приводит паблик LEIKA слова очевидицы Кристины.
На своей странице «ВКонтакте» девушка сообщила, что пробка из желающих пройти пограничный контроль превысила все разумные пределы в 2.45 по московскому времени.
Ранее сбои в работе аэропортов были зафиксированы в Лондоне, Вашингтоне, Сингапуре, Париже и Цюрихе. Пассажиры долгое время не могли пройти контроль на стойках регистрации, пишет RT. Причина сбоя осталась неизвестной.