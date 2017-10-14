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14 октября 2017
14:10  14 октября 2017 0

Порошенко пообещал, что Украина станет членом НАТО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО и сохранит независимостьФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его страна станет членом НАТО, а украинец в будущем может стать генеральным секретарем альянса. Об этом он сообщил в субботу, 14 октября, выступая в Киеве по случаю Дня защитника Украины.

Заявление Порошенко прозвучало во время провозглашения клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

«Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры… Возможно, будущий президент. И возможно даже — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса», — цитирует Порошенко «Газета.Ru».

Президент также заявил, что Украина не повторит ошибки столетней давности и сохранит независимость. По его словам, независимость потеряли не военные, а политики, не сумевшие объединиться перед внешней угрозой.

Украинский президент также сообщил, что что намерен отправиться в войска и передать армии очередную партию оружия и техники — всего около 200 единиц, в том числе 62 танка.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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