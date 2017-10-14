В американском городе Глазго женщина по имени Шерилл Коттрелл напала на кинорежиссера Фрэнка Макгоуэна и изнасиловала его. После этого мужчина от шока пытался покончить жизнь самоубийством.
Сначала на вечеринке нетрезвая дама пыталась соблазнить Фрэнка, а позже начала оскорблять его, узнав, что он гей. Мужчина намеревался покинуть помещение, где находился Шерилл, однако та не сдавалась, пишет Life.ru.
Мужчина отправился на кухню, чтобы выпить воды, где женщина и накинулась на него. «Что-то упало с полки, и я наклонился, чтобы поднять, и в этот момент она набросилась, засовывая внутрь меня свои пальцы. Я словно остолбенел и не мог поверить в случившееся. Я истекал кровью», — признался позже Фрэнк.
Мужчина находился в продолжительной депрессии, не мог есть и спать. Долгое время он боролся за справедливость через суд, который в итоге постановил внести женщину в реестр сексуальных преступников и приговорил ее к 120 часам общественных работ.
После этого инцидента мужчина расстался со своим партнером, а также ушел из своего дома, не вынеся постоянных издевательств. «Моя жизнь разрушена», — констатировал кинорежиссер.