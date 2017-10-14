В интернете появилось видео массовой драки на Болотной набережной в Москве. В потасовке приняли участие не менее двадцати поклонников питерской панк группы «Бригадный подряд», решивших выяснить отношения возле клуба Red после окончания концерта.
Инцидент начался после словесной перепалки, когда участники конфликта начали расходиться, однако в этот момент один молодой человек неожиданно напал на оппонента, пишет Life.ru.
Драка практически мгновенно приобрела массовый характер, в нее вынуждены были вмешаться охранники клуба, а позже и полиция. В итоге два человека госпитализировали, еще троих задержали. Конфликт произошел на бытовой почве.
Видео: Life.ru