Росавтодор заявил о подготовке федеральных трасс для движения беспилотных автомобилей. Для этого оборудуют 20 тыс. километров российских дорог, входящих в международные транспортные коридоры. Завершить работы планируется к 2035 году.
В качестве пилотных участков для постоянного проезда автономного транспорта рассматриваются трассы М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия», сообщает портал «Экономика сегодня».
Для адаптации дорог будут созданы цифровые модели тех участков, по которым будут курсировать беспилотники. Машины будут двигаться при помощи «технического зрения», работающей совместно с системами точного позиционирования. Также будут смоделированы потенциальные угрозы грузовикам-автоматам и их каналам информационного обмена.
Тестами по поиску оптимальных технологий займутся эксперты ФГУП «НАМИ» на полигоне в Подмосковье. Эта площадка специально подготовлена для испытаний беспилотных грузовиков, сообщило ранее RT.