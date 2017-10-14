{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
19:19  14 октября 2017 0

Дороги России подготовят для движения беспилотных автомобилей

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, выставка, экспозиция, стенд, беспилотное маршрутное такси, концепт-кар, нами, камаз
Первые авто без водителей уже есть - дело за дорогами для нихФото: Владимир Андреев © URA.RU

Росавтодор заявил о подготовке федеральных трасс для движения беспилотных автомобилей. Для этого оборудуют 20 тыс. километров российских дорог, входящих в международные транспортные коридоры. Завершить работы планируется к 2035 году.

В качестве пилотных участков для постоянного проезда автономного транспорта рассматриваются трассы М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия», сообщает портал «Экономика сегодня».

Для адаптации дорог будут созданы цифровые модели тех участков, по которым будут курсировать беспилотники. Машины будут двигаться при помощи «технического зрения», работающей совместно с системами точного позиционирования. Также будут смоделированы потенциальные угрозы грузовикам-автоматам и их каналам информационного обмена.

Тестами по поиску оптимальных технологий займутся эксперты ФГУП «НАМИ» на полигоне в Подмосковье. Эта площадка специально подготовлена для испытаний беспилотных грузовиков, сообщило ранее RT.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров