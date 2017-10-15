В Москве правоохранительными органами задержан «вор в законе» Ильяс Саркиев по прозвищу Вовчик Сыра. Преступного «авторитета» подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Согласно данным столичной полиции, п Саркиев с октября 2013 года по июль 2016 года обманным путем заполучил от своего знакомого более 25 миллионов рублей, обещая передать деньги в счет уплаты долга, «вор в законе» просто оставлял их себе.
«В действительности деньги Саркиев передавать не собирался, а после получения присвоил их и распорядился по своему усмотрению», — цитирует «Газета.ru» источник правоохранительных органов.
Криминальному лидеру предъявлено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Саркиеву светит до десяти лет лишения свободы. Делом занимаются ФСБ и Следственный комитет, по ходатайству которого подозреваемого направили в следственный изолятор.