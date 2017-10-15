Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева завоевал Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля (DFI London Film Festival). Об этом сообщают «Известия».
Интересно, что «Нелюбовь» являлась единственной российской картиной, принимавшей участие в официальном конкурсе фестиваля.
«Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в „Нелюбви“ история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане», — рассказал продюсер фильма Александр Роднянский.
Картина Звягинцева повествует о разводе супружеской пары, погрязшей в личных проблемах и позабывшей о своем 12-летнем сыне Алеше. Мальчик понимает, что он не нужен своим родителям и однажды исчезает бесследно.
Напомним, что ранее «Нелюбовь» получила главный приз на международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München) и приз жюри Каннского кинофестиваля, а также была выдвинута на самую известную кинопремию мира «Оскар». В числе претендентов на американскую кинопремию были рассмотрены: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.