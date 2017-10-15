Кириенко призвал молодежь мира «смелее мечтать о будущем»

13:21 15 октября 2017 0

Кириенко дал старт образовательной программы фестиваля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко открыл образовательный день Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Он, как глава российского оргкомитета мероприятия, выступил на пленарном заседании «Индустрия будущего».

Он обратился к делегатам с призывом: «Смелее мечтайте и двигайтесь к своей цели. <…> Девизом этой образовательной программы является мечта и желание увидеть будущее, в котором вам предстоит жить. Задача организаторов была создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам», — заявил Кириенко. Этим напутствием он дал старт образовательной программы фестиваля, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Он также отметил, что в дни фестиваля участники смогут узнать о культурах других стран, новых профессиях, познакомиться с экспертами со всего мира: «Я уверен, что у каждого добавится примерно по 30 тысяч друзей», — закончил свое выступление Кириенко.

В ходе этой сессии были представлены проекты участников «индустриального направления».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве парадом-карнавалом, церемония открытия пройдет вечером в воскресенье, 15 октября в Олимпийском парке Сочи. На форум приехали молодые профессионалы в возрасте от 18 до 35 лет. Гости приехали на фестиваль из 186 государств