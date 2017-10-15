{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 октября 2017
13:21  15 октября 2017 0

Кириенко призвал молодежь мира «смелее мечтать о будущем»

Пресс-конференция в АП
Кириенко дал старт образовательной программы фестиваляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко открыл образовательный день Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Он, как глава российского оргкомитета мероприятия, выступил на пленарном заседании «Индустрия будущего».

Он обратился к делегатам с призывом: «Смелее мечтайте и двигайтесь к своей цели. <…> Девизом этой образовательной программы является мечта и желание увидеть будущее, в котором вам предстоит жить. Задача организаторов была создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам», — заявил Кириенко. Этим напутствием он дал старт образовательной программы фестиваля, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Он также отметил, что в дни фестиваля участники смогут узнать о культурах других стран, новых профессиях, познакомиться с экспертами со всего мира: «Я уверен, что у каждого добавится примерно по 30 тысяч друзей», — закончил свое выступление Кириенко.

В ходе этой сессии были представлены проекты участников «индустриального направления».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве парадом-карнавалом, церемония открытия пройдет вечером в воскресенье, 15 октября в Олимпийском парке Сочи. На форум приехали молодые профессионалы в возрасте от 18 до 35 лет. Гости приехали на фестиваль из 186 государств

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров