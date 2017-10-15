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15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
15:01  15 октября 2017 0

В Качканаре полыхнул жилой дом. Пятеро пострадали, двое погибли. ВИДЕО

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Точная причина пожара пока не названа (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Качканаре поздно вечером 14 октября вспыхнул двухэтажный деревянный дом. В результате ЧП пострадали пять человек, двое погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице улице 4а Микрорайон поступило диспетчеру в 23:25. На место выехали 15 спасателей, которым удалось оперативно эвакуировать из полыхающего дома 12 человек. Еще пятерым потребовалась помощь врачей: один мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул с второго этажа и сломал ногу; еще три женщины и мужчина с ожогами и отравлением угарным газом доставлялись в больницу, однако госпитализация им не потребовалась. Двое мужчин 1990 и 1987 годов рождения погибли.

Сейчас полиция и следователи проводят проверку и устанавливают точные причины пожара.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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