В Качканаре полыхнул жилой дом. Пятеро пострадали, двое погибли. ВИДЕО

В Качканаре поздно вечером 14 октября вспыхнул двухэтажный деревянный дом. В результате ЧП пострадали пять человек, двое погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре на улице улице 4а Микрорайон поступило диспетчеру в 23:25. На место выехали 15 спасателей, которым удалось оперативно эвакуировать из полыхающего дома 12 человек. Еще пятерым потребовалась помощь врачей: один мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул с второго этажа и сломал ногу; еще три женщины и мужчина с ожогами и отравлением угарным газом доставлялись в больницу, однако госпитализация им не потребовалась. Двое мужчин 1990 и 1987 годов рождения погибли.
Сейчас полиция и следователи проводят проверку и устанавливают точные причины пожара.