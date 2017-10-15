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15 октября 2017
17:59  15 октября 2017 0

Польша откажется от беженцев-мусульман из-за миллиона украинцев

Разное. Курган, флаг украины
МВД подсчитало количество украинцев в странеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава МВД Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава не намерена принимать новых беженцев из-за большего количества украинцев, находящихся в стране.

По данным министра, сегодня в Польше насчитывается свыше миллиона выходцев из Украины. При этом Блащак отметил, что украинцы, в отличие от мусульман, уже интегрированы в польское общество.

Для Варшавы самой главной задачей является безопасность местных жителей, заверил министр. По его словам, программа переселения беженцев в страны Евросоюза не может служить эффективным механизмом. Такие меры приведут к миграции миллионов азиатов и африканцев в Европу, передает слова Блащака агентство PAP.

Кроме того, глава МВД Польши уверен, что переселение мигрантов несет определенные риски для поляков.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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