Глава МВД Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава не намерена принимать новых беженцев из-за большего количества украинцев, находящихся в стране.
По данным министра, сегодня в Польше насчитывается свыше миллиона выходцев из Украины. При этом Блащак отметил, что украинцы, в отличие от мусульман, уже интегрированы в польское общество.
Для Варшавы самой главной задачей является безопасность местных жителей, заверил министр. По его словам, программа переселения беженцев в страны Евросоюза не может служить эффективным механизмом. Такие меры приведут к миграции миллионов азиатов и африканцев в Европу, передает слова Блащака агентство PAP.
Кроме того, глава МВД Польши уверен, что переселение мигрантов несет определенные риски для поляков.