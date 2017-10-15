Тиллерсон будет вести диалог с КНДР «пока не упадут первые бомбы»

США будут продолжать диалог с Северной Кореей до тех пор, «пока не упадут первые бомбы». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Как сообщил госсекретарь США в интервью телеканалу CNN, президент Дональд Трамп, который ранее называл дипломатию с Пхеньяном «тратой времени», поручил продолжить работу в этом направлении.
«Дипломатические усилия продолжатся до тех пор, пока не упадут первые бомбы», — заключил Тиллерсон, его слова приводит «Газета.Ru».
15 октября американские спутники, как ранее писало «URA.RU», засняли передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР. По данным США, Северная Корея возобновила подготовку к новым ракетным испытаниям.