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15 октября 2017
20:18  15 октября 2017 2

Тиллерсон будет вести диалог с КНДР «пока не упадут первые бомбы»

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Рекс Тиллерсон будет продолжать диалог с КНДРФото: wikimedia.org

США будут продолжать диалог с Северной Кореей до тех пор, «пока не упадут первые бомбы». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщил госсекретарь США в интервью телеканалу CNN, президент Дональд Трамп, который ранее называл дипломатию с Пхеньяном «тратой времени», поручил продолжить работу в этом направлении.

«Дипломатические усилия продолжатся до тех пор, пока не упадут первые бомбы», — заключил Тиллерсон, его слова приводит «Газета.Ru».

15 октября американские спутники, как ранее писало «URA.RU», засняли передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР. По данным США, Северная Корея возобновила подготовку к новым ракетным испытаниям.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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