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16 октября 2017
15 октября 2017
04:41  16 октября 2017 0

В России резко выросло потребление кофе

Бар. Нижневартовск, кофе
Россияне готовы выпить еще больше кофе, но их останавливает цена напитка, считают экспертыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Специалисты отмечают становление в России так называемой «кофейной культуры», развитой в странах Европы и Америки. Только за 7 месяцев 2017 года россияне стали употреблять кофе на 20% больше, чем раньше.

Это привело к удвоению объемов ввоза в страну кофейных зерен, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Основными поставщиками по прежнему остаются Бразилия, Эфиопия, Колумбия и Гондурас.

А вот поставки чая напротив — постепенно сокращаются: они за этот же период уже упали на 8%. Сократился и ввоз цикория — заменителя кофе для тех, кому противопоказан кофеин — сразу на 20%.

При этом показатели потребления кофе по сравнению с другими странами Европы пока сравнительно невелики. В среднем на одного россиянина приходится 800 г. кофе в год. В Германии это значение, к примеру, составляет 5 кг, а в Финляндии — 11 кг. По словам экспертов, россияне могли бы пить кофе еще больше, но весь вопрос в цене: кофе остается не дешевым продуктом, и позволить себе его могут отнюдь не все.

Несмотря на то, что чай пока еще остается в России более популярным напитком, чем кофе, ситуация может коренным образом измениться уже в ближайшие семь лет. Правда, к Новому году прогнозируется резкое подорожание данного продукта — в основном из-за неурожая в Латинской Америке и стремления импортеров компенсировать финансовые потери при падении рубля.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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