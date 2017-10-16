Специалисты отмечают становление в России так называемой «кофейной культуры», развитой в странах Европы и Америки. Только за 7 месяцев 2017 года россияне стали употреблять кофе на 20% больше, чем раньше.
Это привело к удвоению объемов ввоза в страну кофейных зерен, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Основными поставщиками по прежнему остаются Бразилия, Эфиопия, Колумбия и Гондурас.
А вот поставки чая напротив — постепенно сокращаются: они за этот же период уже упали на 8%. Сократился и ввоз цикория — заменителя кофе для тех, кому противопоказан кофеин — сразу на 20%.
При этом показатели потребления кофе по сравнению с другими странами Европы пока сравнительно невелики. В среднем на одного россиянина приходится 800 г. кофе в год. В Германии это значение, к примеру, составляет 5 кг, а в Финляндии — 11 кг. По словам экспертов, россияне могли бы пить кофе еще больше, но весь вопрос в цене: кофе остается не дешевым продуктом, и позволить себе его могут отнюдь не все.
Несмотря на то, что чай пока еще остается в России более популярным напитком, чем кофе, ситуация может коренным образом измениться уже в ближайшие семь лет. Правда, к Новому году прогнозируется резкое подорожание данного продукта — в основном из-за неурожая в Латинской Америке и стремления импортеров компенсировать финансовые потери при падении рубля.