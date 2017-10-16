На первом месте на рынке поддержанных машин ценой до 500 тысяч рублей по мнению экспертов стал Ford Focus. За указанную сумму можно приобрести данный автомобиль 2010-12 года выпуска с пробегом до 130 тысяч километров.
Но специалисты предупреждают: не стоит выбирать Focus третьего поколения с «роботом» Powershift. Если машина сломается, то стоимость ремонта будет сопоставима с ценой на новую LADA Vesta в простейшей комплектации.
На втором месте оказалась Toyota Corolla E 150, которая считается надежным автомобилем с высоким клиренсом и комфортной подвеской. Отрицательными сторонами данного автомобиля является все та же роботизированная коробка передач и слабое лакокрасочное покрытие. За 500 тысяч рублей на вторичном рынке можно найти автомобиль 2007—2008 годов с пробегом до 150 тысяч километров, передает телеканал 360.
Замыкает тройку лидеров седан Honda Civic с классической автоматической трансмиссией, цифровым спидометром и просто приятным дизайном, но опять же есть минус — все то же слабое лакокрасочное покрытие, а также слабая рулевая рейка, задние стойки и подушки двигателя. За указанные деньги доступны машины 2007—2009 года с пробегом до 140 тысяч километров.