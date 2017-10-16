У Чернобыльской АЭС задержали российских сталкеров. ФОТО

09:57 16 октября 2017 1

Задержанным в зоне отчуждения грозит штраф Фото: Facebook Главного управления полиции по Киевской области

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС три группы сталкеров, в составе которых оказались два россиянина.

Это 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга, с ними были еще трое молодых людей, передает телеканал 360. В отношении всех задержанных оформили административные протоколы по административной статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Задержанным грозит штраф, сообщает RT.