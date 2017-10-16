12:53 16 октября 2017 0

Алексей Костенко занял кабинет прежнего руководителя Вадима Версткина Фото: с сайта УФСИН по Тюменской области

В тюменском управлении УФСИН назначен новый начальник. Им стал Алексей Костенко, который ранее руководил УФСИН России по Ярославской области. Костенко назначен на новую должность указом президента РФ от третьего октября 2017 года.

Прежний руководитель тюменского УФСИН Вадим Версткин, согласно указу президента, теперь руководит ГУ ФСИН по Приморскому краю — срок его службы продлен на один год. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в УФСИН по Тюменской области, Вадим Версткин ушел в отпуск, откуда сразу отправился к новому месту службы. Алексей Костенко приступил к исполнению обязанностей главы управления с 12 октября.

Алексею Костенко 41 год, он родом из Омска. В 2004 году окончил Кузбасский филиал Владимирского юридического института Минюста России по специальности юриспруденция. В органах уголовно-исполнительной системы служил с 1999 года — сначала в ИК-8 в Омской области, после этого — на различных должностях оперативного отдела и отдела безопасности. В 2006 году назначен начальником СИЗО-3 УФСИН России по Омской области, с 2007 по 2011 годы — начальник ИК-3 в Калужской области, в марте 2012 года стал замначальника УФСИН России по Ставропольскому краю, с января 2015 года — начальник УФСИН России по Ярославской области.

Как пишут «Новости Ярославля», на долю Костенко выпали эпохальные для Ярославля события: в частности, при нем расследовались, а потом рассматривались в суде дела группы мэра Ярославля Евгения Урлашова, которого обвиняли в вымогательстве и взятке в 30 миллионов рублей. Известные «сидельцы» находились в СИЗО в местных Коровниках, и, по информации издания, на условия тюремного содержания не жаловались.

Вадим Версткин занимал должность начальника УФСИН по Тюменской области с июня 2015 года — до этого в течение нескольких месяцев он исполнял полномочия руководителя регионального ведомства. При нем в тюменском управлении произошли две криминальные истории, которые получили широкий резонанс в федеральной прессе. Так, в мае этого года родственники одного из бойцов спецотряда УФСИН рассказали о некоем «бойцовском клубе» в управлении — по неписанному правилу новички должны были сразиться в рукопашной схватке со старослужащими. В результате новичок Владислав Елфимов оказался в реанимации в состоянии комы. В УФСИН тогда семью уверили, что Елфимов поскользнулся в душе.

После этого 25 июня в ИК-2 покончил с собой 20-летний заключенный Стас Труняков, который получил срок за перевозку партии наркотиков. По информации правозащитников, молодой человек решился на суицид из-за того, что в колонии была выстроена целая система вымогательства денег у заключенных — родственники и знакомые парня рассказали тогда «URA.RU», что Труняков с их помощью выплатил около 200 тысяч рублей, а на 25 июня был назначен очередной платеж.