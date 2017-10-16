В Москве на женщину с коляской рухнула оконная рама. ВИДЕО

В Москве на женщину с коляской упала оконная рама. Видеозапись ЧП публикует LifeShot в Telegram.
Оконная рама упала на мать с коляской на Старом Дмитровском шоссе. На видеозаписи видно, как рама ударяет женщину по голове, отчего та падает. Отмечается, что женщина осталась жива, а ребенок не пострадал — его спасла коляска.
В Сургуте в 46-й общеобразовательной школе во время урока на двух девятиклассниц упала фрамуга. Подростки с сотрясением мозга были доставлены в городскую травматологическую больницу.