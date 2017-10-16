Ярош мечтает о быстром захвате Крыма украинской армией

Для захвата Крыма украинской армии придется использовать танки и боевую авиацию. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, экс-лидер запрещенного в РФ по решению Верховного суда «Правого сектора» Дмитрий Ярош.
Ярош считает, что украинские спецслужбы должны активно работать над возвращением полуострова в состав страны, сообщает информагентство Nation News. По его расчетам, операция по захвату и возвращению Крыма в состав Украины непременно столкнется с противодействием, но войскам нужно будет выстоять.
Ранее украинский националист Ленур Ислямов призвал украинцев собраться вместе, чтобы двинуть до Симферополя и отбить Крым.