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16 октября 2017
16:06  16 октября 2017 7

Ярош мечтает о быстром захвате Крыма украинской армией

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Для возврата Крыма украинским войскам понадобятся танкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Для захвата Крыма украинской армии придется использовать танки и боевую авиацию. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, экс-лидер запрещенного в РФ по решению Верховного суда «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Ярош считает, что украинские спецслужбы должны активно работать над возвращением полуострова в состав страны, сообщает информагентство Nation News. По его расчетам, операция по захвату и возвращению Крыма в состав Украины непременно столкнется с противодействием, но войскам нужно будет выстоять.

Ранее украинский националист Ленур Ислямов призвал украинцев собраться вместе, чтобы двинуть до Симферополя и отбить Крым.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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