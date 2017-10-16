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Главные новости Ямала
17:43  16 октября 2017 0

На Ямале из-за проблем с погодой закрыта важная переправа. Паромщики просят по 500 рублей с человека

Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Переправиться через преграду можно только на судне на воздушной подушкеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Суровые погодные условия Ямала заставили прекратить работу понтонно-мостовой переправы через реку Пур. Это произошло в связи с интенсивным ходом снежно-ледяной шуги по реке. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В ООО «Ямбургтранссервис», обслуживающем переправу, сообщили о начале подготовки зимника. Но когда он будет запущен, сказать никто точно не берется. Все зависит от погодных условий и достаточного намерзания льда на реке.

Пока перевозку людей между микрорайоном Нового Уренгоя «Коротчаево» и поселком Уренгой осуществляют 4 маломерных судна на воздушных подушках и 4 баржи для транспорта. Тариф на перевозку воздушной подушкой с 05:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00 составляет 200 рублей для одного пассажира. В остальное время суток перебраться через реку Пур можно за 500 рублей.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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