Суровые погодные условия Ямала заставили прекратить работу понтонно-мостовой переправы через реку Пур. Это произошло в связи с интенсивным ходом снежно-ледяной шуги по реке. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.
В ООО «Ямбургтранссервис», обслуживающем переправу, сообщили о начале подготовки зимника. Но когда он будет запущен, сказать никто точно не берется. Все зависит от погодных условий и достаточного намерзания льда на реке.
Пока перевозку людей между микрорайоном Нового Уренгоя «Коротчаево» и поселком Уренгой осуществляют 4 маломерных судна на воздушных подушках и 4 баржи для транспорта. Тариф на перевозку воздушной подушкой с 05:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00 составляет 200 рублей для одного пассажира. В остальное время суток перебраться через реку Пур можно за 500 рублей.