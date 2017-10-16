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Главные новости Ямала
18:45  16 октября 2017 0

Ямальские нефтяники отправили школьников к морю

Школьники Муравленко вернулись из "Артека"Фото: "Газпромнефть-Муравленко"

Муравленские школьники вернулись из путешествия в Крым, где они вместе с детьми со всего мира стали участниками международной экологической смены «Планета Океан: Зелёная Арктика» в «Артеке» — детском центре на побережье полуострова.

Поездка юных жителей небольшого города в ЯНАО стала возможной благодаря поддержке компании «Газпромнефть-Муравленко». Организатором экосмены для призеров и победителей конкурсов, участников предметных олимпиад и конференций по экологии стала международная экосоциальная организация «Зеленая Арктика». В «Артек» приехали 385 детей в возрасте от 11 до 17 лет из разных стран.

Дети провели на полуострове три недели
Фото: «Газпромнефть-Муравленко»

В трехнедельную программу были включены конкурсы эколого-технологических проектов, спортивные и творческие мероприятия, восхождение на крымские горы, экскурсии по дворцам и всероссийский фестиваль детских команд КВН.

«В составе жюри были Алексей Ягудин, Алексей Каспаржак, Эдгард Запашный, Борис Грачевский, Татьяна Навка. Вела игру внучка Александра Маслякова Таисия. Это путешествие я запомню на всю жизнь!» — поделилась впечатлениями участница экологической смены Софья Беккер.

«Забота об окружающей среде — одна из важнейших составляющих стратегии развития компании. В Год экологии особенно важно поддерживать инициативы детей, направленные на бережное отношение к окружающей среде. Ребят, которые побывали в „Артеке“, мы решили поощрить за качественно подготовленные экологические проекты и достижения в области охраны природы», — подчеркнул гендиректор «Газпромнефть-Муравленко» Валерий Чикин.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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