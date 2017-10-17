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17 октября 2017
16 октября 2017
09:00  17 октября 2017 0

КНДР грозит войной США, запрет курения на воздухе, удивительное открытие астрономов. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, сигарета, фанаты, неформалы, платежная система мир, рок, растаман, девушка курит
Пока курильщики наслаждались, власти выпустили новый запрет на курениеФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 17 октября. И вот главное к этому часу:

Война США и КНДР может начаться в любой момент. Об этом заявил представить Северной Кореи в ООН.

В России резко подорожают автомобили. Минфин озвучил порядок цифр.

Детское питание заменят отечественным продуктом. Минсельхоз уже выпустил приказ.

Правительство России поддержало новые антитабачные поправки в законодательство. Чиновники хотят запретить курить на открытом воздухе.

Из Екатеринбурга сбежит треть бизнесменов, а тысячи горожан потеряют работу. Причина — налоги, которые выросли в 28 раз.

Астрономы впервые уловили гравитационные волны пространства-времени от слияния нейтронных звезд. Несколько научных групп России ловили их при помощи 70 телескопов.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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