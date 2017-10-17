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11:29  17 октября 2017 0

Житель ХМАО устроил волну лжеминирований в центральной России и на Кавказе

Терроризм, террористы , терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Югорчанин "минировал" города по всей РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В ХМАО осудили жителя Нефтеюганска за целый ряд ложных сообщений о минировании. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным ведомства, подсудимый неоднократно звонил по телефону и сообщал о готовящихся террористических актах. «Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он звонил в Единую диспетчерскую службу и сообщал, что будут взрывы во Владикавказе, Волгограде и Вологодской области», — уточнила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный вердикт «лжеминеру» и приговорил его к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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