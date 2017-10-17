В ХМАО осудили жителя Нефтеюганска за целый ряд ложных сообщений о минировании. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
По данным ведомства, подсудимый неоднократно звонил по телефону и сообщал о готовящихся террористических актах. «Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он звонил в Единую диспетчерскую службу и сообщал, что будут взрывы во Владикавказе, Волгограде и Вологодской области», — уточнила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.
Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный вердикт «лжеминеру» и приговорил его к штрафу в размере 20 тыс. рублей.