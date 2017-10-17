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13:30  17 октября 2017 1

В Нефтеюганске неизвестный надругался над ребенком прямо у школы

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, мигалка, полиция, 18 школа, бомба в школе
Преступник объявлен в розыскФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтеюганские следователи расследуют уголовное дело о надругательстве над одиннадцатилетней девочкой прямо возле школы, где она учится. Подозреваемый еще не задержан.

Как сообщили «URA.RU» в окружном Следственном комитете, инцидент произошел 13 октября, около 17:30. Неизвестный мужчина отвел ребенка к запасному выходу средней общеобразовательной школы №2 и попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Довести задуманное до конца он не смог «по не зависящим от него обстоятельствам», после чего скрылся.

Следователи возбудили дело по статье «покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчина объявлен в розыск.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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