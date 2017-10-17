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17 октября 2017
13:00  17 октября 2017 0

Ярош призвал раздать украинцам боевое оружие. И «перещелкать» российских солдат

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, автомат, оружие, прицел, дуло, ствол, мушка
На Украине осень - в Раде готовятся к нападению российской армииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош заявил, что гражданам Украины нужно раздать боевое оружие. Такая мера, по мнению народного избранника, позволит противостоять возможному вторжению армии РФ.

По словам парламентария, легализация оружия позволит украинцам затянуть российских солдат в какой-нибудь город, после чего «перещелкать» их, пишет «Лента.ру».

Киев периодически выступает с обвинениями в адрес России, подозревая Москву в агрессивных действиях и намерениях напасть на центральную часть страны. Кремль отвергает все обвинения, указывая на отсутствие у обратной стороны каких-либо доказательств.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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