13:25 17 октября 2017 7

Депутат Госдумы попросил прокуратура обратиться внимание на ТСЖ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Екатеринбургским ТСН [ТСЖ] стоит готовиться к массовым проверкам со стороны правоохранительных органов. С такой просьбой к прокурорам всех районов города обратился депутат Госдумы Игорь Торощин. На это его натолкнули многочисленные жалобы от жителей на председателей товариществ.

Чаще всего, как рассказала «URA.RU» помощница парламентария Софья Красничкова, люди сообщают о поборах и воровстве председателей, фальсификации документов, сокрытии финансовых отчетов и незаконной передаче функций по управлению домом дружественным управляющим компаниям.

Нарушения, по словам Софьи Красничковой, приводят к задолженностям перед поставщиками ресурсов Фото: из социальных сетей

«Наблюдается повсеместное нарушение прав граждан товариществами собственников жилья, выражающееся в непредоставлении отчетности, непроведении собраний собственников, ненадлежащем содержании инженерных сетей в многоквартирных домах, как следствие — неготовность к отопительному сезону. Из-за задолженности около двадцати ТСЖ рисковали вообще не войти в отопительный сезон этой осенью, ресурсоснабжающие организации не выдавали им паспорта готовности к зиме. Проблема серьезная, ее надо решать», — пояснила Красничкова. Добавив, что депутат также предложил включить ТСЖ в список организаций, которые должны подвергаться обязательным ежегодным проверкам.

Если прокуроры примут меры, то им придется проверить 460 товариществ, которые управляют в Екатеринбурге 529 многоквартирными домами. Всего в списках, разосланных в районные прокуратуры, значится 800 организаций, включая жилищные кооперативы.

УК с плохой репутацией сами инициируют создание ТСЖ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«К сожалению, зачастую под идеей создания в доме ТСЖ ушлые дельцы видят для себя возможность завести на управление домом дружественных коммунальных коммерсантов. Из последних жалоб на эту тему — дома на Вилонова, 16 в Екатеринбурге и Уральских Рабочих, 42 в Верхней Пышме. И таких примеров — сотни. Мелкие управляющие компании, которые не могут напрямую убедить жителей проголосовать за себя из-за негативной репутации или отсутствия опыта, начинают инициировать процессы создания ТСЖ», — заявил депутат свердловского Заксобрания и сопредседатель организации «Справедливое ЖКХ» Дмитрий Ионин.

Членам тех товариществ, чей председатель нарушает закон, он советует обращаться в прокуратуру. Кроме этого надзорного органа, проверить ТСЖ-ТСН на добросовестность, по сути, некому. В отличие от УК, деятельность которых лицензируется, товарищества никем не контролируются, отмечает депутат. Даже первичные документы могут быть сфальсифицированы, поскольку у налоговой инспекции нет обязанности устанавливать подлинность протоколов собрания при регистрации организации. Госжилстройнадзор может провести лишь проверку на соответствие стандартам содержания жилья или правильность начисления платы за услуги. И только в том случае, если кто-то из жильцов пожалуется на правление.