{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Курганской области
16:58  17 октября 2017 0

«Я бы пивзавод вставил туда». Житель Кургана поместил на 2000-рублевые банкноты достопримечательности Зауралья. ФОТО

Уезжающая молодежь. Курган, дети, я люблю курган
Курганцы мечтают увидеть родной город на российских деньгахФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Курганский фотограф Борис Бусыгин представил фантазию на тему, как бы выглядели купюры в две тысячи рублей, если бы на них поместили изображения достопримечательностей Зауралья.

Выбор фотохудожника пал на всемирно известный научный центр имени академика Илизарова и Далматовский Успенский монастырь. В качестве основы для коллажа фотограф взял не новые банкноты в 2000 рублей, а дизайн, напоминающий купюры старого образца. Бусыгин уточнил, что такие банкноты — лишь вариант сувенирной продукции для Курганской области.

Далматовский монастырь является одной из главных достопримечательностей Зауралья
Фото с личной страницы Бориса Бусыгина на vk.com

«Курганские фальшивомонетчики уже приступили к работе», — пошутил под постом в группе «Типичный Курган» пользователь под ником Fear Me. «Вариант зп для Курганской области», — отозвался Станислав Летягин, спародировав комментарий фотографа. «Я бы пивзавод вставил туда», — поделился творческим замыслом Дмитрий Благинин. Несколько человек одобрили сувенир, но нашлись и те, кому оказалось «смотреть противно».

Внимательные курганцы также заметили, что фотохудожник забыл исправить изображение на гербе — вместо тигра на сувенирных банкнотах Курганской области должна быть изображена куница.

В курганский Центр Илизарова приезжают лечиться со всего мира
Фото с личной страницы Бориса Бусыгина на vk.com

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров