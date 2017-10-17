Курганский фотограф Борис Бусыгин представил фантазию на тему, как бы выглядели купюры в две тысячи рублей, если бы на них поместили изображения достопримечательностей Зауралья.
Выбор фотохудожника пал на всемирно известный научный центр имени академика Илизарова и Далматовский Успенский монастырь. В качестве основы для коллажа фотограф взял не новые банкноты в 2000 рублей, а дизайн, напоминающий купюры старого образца. Бусыгин уточнил, что такие банкноты — лишь вариант сувенирной продукции для Курганской области.
«Курганские фальшивомонетчики уже приступили к работе», — пошутил под постом в группе «Типичный Курган» пользователь под ником Fear Me. «Вариант зп для Курганской области», — отозвался Станислав Летягин, спародировав комментарий фотографа. «Я бы пивзавод вставил туда», — поделился творческим замыслом Дмитрий Благинин. Несколько человек одобрили сувенир, но нашлись и те, кому оказалось «смотреть противно».
Внимательные курганцы также заметили, что фотохудожник забыл исправить изображение на гербе — вместо тигра на сувенирных банкнотах Курганской области должна быть изображена куница.