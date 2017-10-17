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17:50  17 октября 2017 0

Экс-сотрудник спецслужб призвал искать золото Колчака на Ямале

Свердловская область. Верхняя Пышма. ОАО
Пропавшие сокровища историки называют бесценнымиФото: Евгений Кузнецов © URA.RU
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Полковник ФСБ в отставке, историк и краевед Александр Петрушин предложил на Ямале искать потерянное золото Колчака. Об этом он написал в своей книге «Тайна сибирских орденов».

Среди пропавших драгоценностей были ордена «За освобождение Сибири» и «Возрождение России» четырех степеней, учрежденные Временным правительством в сентябре 1918 года. Награды так никому и не вручили, этому помешал военный переворот 18 ноября 1918 года в Омске, пишет «СеверПресс». К власти пришел адмирал Александр Колчак, который отменил все атрибуты самостоятельной Сибири и восстановил царскую наградную систему.

Петрушин убежден, что ценности потом много раз перепрятывали и они дошли до Ямала. А затем исчезли в горах Полярного Урала на территории округа. Их поиски велись даже во время Великой Отечественной войны, причем не только органами госбезопасности СССР, но и гитлеровской Германией. Петрушин нашел документы, в которых говорится, что в 1943 году в горах Полярного Урала высадился парашютный десант вражеской стороны. Но затем солдаты подрались между собой, а карта с обозначением тайника бесследно исчезла.

«Я убежден, сокровища здесь, у нас. Могу с уверенностью сказать, что артефакты еще не нашли, иначе они бы обязательно появились на известных аукционах, — рассказал Александр Петрушин. — Пропавшие в северных широтах сокровища бесценны. Во-первых, они представляют художественную ценность, а во-вторых, их никто не видел, они составлены по описанию, по чекистской ориентировке 1923 года. Они реконструированы в историческом плане».

Виктор Дорофеев
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