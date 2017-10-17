{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
18:46  17 октября 2017 0

«Сибирская язва рядом не стояла». Оленеводам Ямала предрекают вымирание

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, олени, кмнс, абориген, ненцы
Потеряв стада, оленеводы, скорее всего, сопьются или сведут счеты с жизнью, считают общественникиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале ждут массовых уходов из жизни и исчезновения представителей коренных малочисленных аборигенов Севера из-за нехватки пастбищ для животных. Такие опасения высказал известный в регионе общественник, оленевод и защитник прав ямальских кочевников Ейко Сэротэтто из-за проблемы перевыпаса оленей и нехватки оленьих пастбищ в регионе.

Он отметил, что истощение пастбищ и нехватку пищи для оленей уже давно замечают не только ученые, но и сами оленеводы. Все это уже скоро может привести к тому, что олени просто начнут падать от голода. В этом случае под угрозой оказываются все кочевники. На сегодняшний день на Ямале — это более 16 тысяч оленеводов. Они ведут традиционный образ жизни и каслают (кочуют) вместе со стадами по тундре. Олень для них является и средством для заработка, и транспортом, и сырьем для производства одежды, оружия и даже жилья (шкурами оленя покрывают чумы, в которых живут оленеводы). Без оленей они просто погибнут или будут вынуждены перебираться на постоянное место жительства в города и поселки. Ейко Сэротэтто уверен: оленеводы точно не захотят покидать свои исконные земли обитания и не мигрируют в другие регионы.

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, олени, тундра
Олень для ямальских аборигенов — это пища, транспорт, одежда, жилище и средство заработка
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Пара семей, может, согласится перебраться со стадами за пределы региона. Остальные никуда не уйдут. Скорее всего, начнут пить. Появятся смертники, стоит ждать суицидов. Потому что оленеводы — люди ранимые и не смогут перенести такую беду. Сибирская язва по сравнению с грядущей катастрофой рядом не стояла», — говорит общественник.

Отметим, что в настоящее время на Ямале поголовье оленей составляет более 700 тысяч. При этом ученые посчитали, что существующие пастбища могут прокормить не более половины этого количества ежегодно. В настоящее время олени съедают ягель быстрее, чем он успевает расти. По прогнозам, уже через несколько лет может сложиться ситуация, когда питательного северного мха вообще практически не останется и животные начнут погибать от голода.

Депутат регионального Заксобрания Марат Абдрахманов рассказал агентству, что о проблеме перевыпаса известно уже давно. Сейчас над ее решением бьются ученые, общественники и окружные власти. Пути решения проблемы обсуждаются на встречах с оленеводами. Однако пока конкретных решений нет.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров