18:46 17 октября 2017 0

Потеряв стада, оленеводы, скорее всего, сопьются или сведут счеты с жизнью, считают общественники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале ждут массовых уходов из жизни и исчезновения представителей коренных малочисленных аборигенов Севера из-за нехватки пастбищ для животных. Такие опасения высказал известный в регионе общественник, оленевод и защитник прав ямальских кочевников Ейко Сэротэтто из-за проблемы перевыпаса оленей и нехватки оленьих пастбищ в регионе.

Он отметил, что истощение пастбищ и нехватку пищи для оленей уже давно замечают не только ученые, но и сами оленеводы. Все это уже скоро может привести к тому, что олени просто начнут падать от голода. В этом случае под угрозой оказываются все кочевники. На сегодняшний день на Ямале — это более 16 тысяч оленеводов. Они ведут традиционный образ жизни и каслают (кочуют) вместе со стадами по тундре. Олень для них является и средством для заработка, и транспортом, и сырьем для производства одежды, оружия и даже жилья (шкурами оленя покрывают чумы, в которых живут оленеводы). Без оленей они просто погибнут или будут вынуждены перебираться на постоянное место жительства в города и поселки. Ейко Сэротэтто уверен: оленеводы точно не захотят покидать свои исконные земли обитания и не мигрируют в другие регионы.

Олень для ямальских аборигенов — это пища, транспорт, одежда, жилище и средство заработка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Пара семей, может, согласится перебраться со стадами за пределы региона. Остальные никуда не уйдут. Скорее всего, начнут пить. Появятся смертники, стоит ждать суицидов. Потому что оленеводы — люди ранимые и не смогут перенести такую беду. Сибирская язва по сравнению с грядущей катастрофой рядом не стояла», — говорит общественник.

Отметим, что в настоящее время на Ямале поголовье оленей составляет более 700 тысяч. При этом ученые посчитали, что существующие пастбища могут прокормить не более половины этого количества ежегодно. В настоящее время олени съедают ягель быстрее, чем он успевает расти. По прогнозам, уже через несколько лет может сложиться ситуация, когда питательного северного мха вообще практически не останется и животные начнут погибать от голода.

Депутат регионального Заксобрания Марат Абдрахманов рассказал агентству, что о проблеме перевыпаса известно уже давно. Сейчас над ее решением бьются ученые, общественники и окружные власти. Пути решения проблемы обсуждаются на встречах с оленеводами. Однако пока конкретных решений нет.