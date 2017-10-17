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17 октября 2017
19:42  17 октября 2017 0

Свердловская радиостанция будет пугать водителей, дозвонившихся в эфир на ходу

Клипарт, всего понемногу, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
Автомобилист испытает такой же стресс, что и участник ДТПФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы убедить водителей перестать пользоваться мобильными устройствами за рулём, «Новое Радио» 90.8 ФМ и «СМполис» запустили акцию «Хватит Болтать!». Радиостанция будет пугать своих слушателей, решивших позвонить в эфир, прямо во время езды.

Акция стартовала 16 октября. Она призвана обратить внимание водителей на большое количество аварий, которые происходят из-за того, что они отвлекаются на звонки и сообщения во время вождения. На радиостанции пояснили, что отныне, дозвонившись в эфир, автомобилист будет испытывать тот же стресс, что и участники подобных ДТП.

«Сотрудники радиостанции осознают риск того, что данная акция, возможно, напугает слушателя. И что количество звонящих в эфир может сократиться. Но речь идёт о безопасности людей», — пояснили на радиостанции.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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