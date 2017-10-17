Свердловская радиостанция будет пугать водителей, дозвонившихся в эфир на ходу

Чтобы убедить водителей перестать пользоваться мобильными устройствами за рулём, «Новое Радио» 90.8 ФМ и «СМполис» запустили акцию «Хватит Болтать!». Радиостанция будет пугать своих слушателей, решивших позвонить в эфир, прямо во время езды.
Акция стартовала 16 октября. Она призвана обратить внимание водителей на большое количество аварий, которые происходят из-за того, что они отвлекаются на звонки и сообщения во время вождения. На радиостанции пояснили, что отныне, дозвонившись в эфир, автомобилист будет испытывать тот же стресс, что и участники подобных ДТП.
«Сотрудники радиостанции осознают риск того, что данная акция, возможно, напугает слушателя. И что количество звонящих в эфир может сократиться. Но речь идёт о безопасности людей», — пояснили на радиостанции.