В вторник, 17 октября, на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит в Сочи, презентовали Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро». Проект поможет сотням молодых активистов рассказать о своих социальных проектах, получить поддержку, а также найти единомышленников и партнеров.
Организаторы конкурса — Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров — поддержат ресурсами 500 проектов-участников конкурса. Все инициативы должны соответствовать одной из шести тем: забота и внимание, культура и искусство, просвещение, город, новые медиа, гражданское участие.
«А победители конкурса пройдут акселерационную программу, которая будет включать в себя тематические смены в детских лагерях и на площадках крупных молодежных форумов, экспертный консалтинг на местах и работу с опытными наставниками, а также поиск компаний-партнеров для лучших инициатив», — рассказал сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ Артём Метелев.
Главным интерактивным элементом портала станет карта, на которой будут отображаться все ключевые социальные проекты России.
Прием заявок начнется 17 октября на портале добровольцыроссии.рф, лучшие проекты будут определены народным голосованием в январе 2018 года, после чего экспертное жюри выберет абсолютных победителей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе смогут граждане России трех возрастных категорий: 9—13 лет, 14—17 лет и 18—30 лет.