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17 октября 2017
20:52  17 октября 2017 0

К Земле несется неуправляемая космическая станция

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Куда упадут обломки космического аппарата, не может предугадать никтоФото: pixabay.com

Неуправляемая китайская орбитальная станция падает на Землю. Куда точно упадет космический аппарат весом 8,5 тонны, предсказать не может никто.

Как передает телеканал «Звезда», Tiangong 1 был запущен в космос в сентябре 2011 года. В 2016 году Китай потерял контроль над станцией. Об этом представители КНР заявили официально, добавив, что космический аппарат врежется в Землю во второй половине 2017 года.

Однако эксперты не предполагают разрушительных последствий для нашей планеты от падения станции. По мнению астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, неуправляемая станция, вероятнее всего, разрушится при прохождении земной атмосферы. Тем не менее, на Землю могут рухнуть крупные обломки весом до 100 килограммов.

Наталья Володина
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