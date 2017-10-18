09:22 18 октября 2017 0

Тематика игр связана с чрезвычайными ситуациями Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Бывший начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Василий Лахтюк, осужденный в 2008 году за взятку и отсидевший 4,5 года в колонии строгого режима, возвращается к активной общественной деятельности.

Источники «URA.RU» в органах власти рассказывают, что Василий Федорович появляется во властных кабинетах, рассказывает чиновникам о реализуемых им социальных проектах и оставляет визитку, на которой написана его должность — «президент Свердловского областного фонда гражданской защиты и пожарной безопасности». В «шапке» визитки почему-то указано Главное управление МСЧ по Свердловской области.

Между тем, как удалось выяснить агентству, фонд Лахтюка действительно работает под эгидой МЧС: он был создан в 2002 году, когда Лахтюк еще не был генералом МЧС, но уже командовал Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области в правительстве Росселя. Затем, после создания регионального управления МЧС фонд был перерегистрирован: его учредителем стал областной спасательный главк — это произошло в 2006, незадолго до уголовного дела Лахтюка.

Василий Лахтюк запускает один из своих квестов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В 2008 году, когда суд признал его виновным во взятке, его лишили должности, генеральских погон и прочих регалий — но не общественной должности: все эти годы, даже находясь под следствием, а затем в колонии строго режима он продолжал оставаться президентом некоммерческого фонда.

О том, чем занимается эта организация, мы попросили рассказать самого бывшего генерала МЧС (в 2012 он вышел на свободу). На удивление, Лахтюк, после судимости не очень жалующий журналистов, с воодушевлением рассказал о своих «социальных проектах».

«Раньше мы проводили соревнования для спасательных подразделений области, теперь их стало очень мало, также мало и школьных команд. Поэтому мы возрождаем сегодня эту традицию, но уже для спасателей-добровольцев — от 15 лет и старше (верхнего порога нет). Проводим «квесты на природе», — говорит Василий Федорович.

По его словам, мероприятия связаны с эмчеэсовской тематикой.

Обычно разыгрывается какая-то чрезвычайная ситуация. «Нужно отыскать пострадавшего, оказать ему помощь, эвакуировать», — поясняет экс-генерал МЧС.

Например, прошлым летом на аэродроме в Быньгах разыгрывался сценарий падения самолета.

«Мы даем командам ориентиры, они должны выполнить определенные задания на этапах, — рассказывает Лахтюк. — Главная цель — приучать молодежь к здоровому образу жизни и помочь освоить навыки спасения. К нам проявляют интерес и байкеры и любители гонок на вездеходах, квадроциклах: последний раз были не только пешие команды, но и смешанные».

Лахтюк поздравляет победителей игры «Уралспас-Лидер» в Быньгах. Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Фонд Лахтюка провел уже несколько таких соревнований. Кстати, профессиональная деятельность Лахтюка (помимо соцпроектов) также связана с МЧС — он является директором группы компаний «Огнеборец», в которую входят пожарные части на промышленных объектах (Ново-Свердловская ТЭЦ, завод ВИЗ-Сталь, Шабровская нефтебаза, Нижнесергинский метизно-металлургический завод в Ревде), а также Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) «Огнеборец», базирующееся в пожарной части № 201 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Уголовное дело в отношении Василия Лахтюка было возбуждено в октябре 2006 года, следствие длилось 1,5 года: его обвиняли в получении двух взяток и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (по одному из них его дачу охраняли пожарные). В апреля 2008 суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он был этапирован в ИК №13 Нижнего Тагила («ментовскую зону»), затем его перевели в пермскую ИК-22. В 2012 году Лахтюк освободился по УДО, пробыв на зоне 4,5 года из назначенного срока.