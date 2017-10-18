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18 октября 2017
17 октября 2017
08:41  18 октября 2017 0

Лиза Пескова вернулась в Instagram из «рабочего отпуска». К дню рождения папы. ФОТО

В аккауне опубликовано несколько семейных фотоФото: @stpellegrino в Инстаграм

Дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова впервые после скандала с публикацией в Forbes опубликовала новый пост в «Инстаграме». Посвящен он прошедшему недавно дню рождения ее отца — Дмитрия Пескова.

«Сегодня день самого дорогого мне человека, которым нельзя не восхищаться, с которого я беру пример! Папа, мне с тобой точно по жизни повезло больше всех!» — написала Лиза Пескова и прикрепила несколько семейных фото.

Дочь пресс-секретаря президента приостанавливала публикации в аккаунте после скандала в сентябре. Тогда выяснилась, что опубликованная за ее подписью статья в журнале Forbes содержала плагиат — целые абзацы были скопированы из других изданий. После этого Лиза на некоторое время решила уйти в «рабочий отпуск».

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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