08:41 18 октября 2017 0

В аккауне опубликовано несколько семейных фото Фото: @stpellegrino в Инстаграм

Дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова впервые после скандала с публикацией в Forbes опубликовала новый пост в «Инстаграме». Посвящен он прошедшему недавно дню рождения ее отца — Дмитрия Пескова.

«Сегодня день самого дорогого мне человека, которым нельзя не восхищаться, с которого я беру пример! Папа, мне с тобой точно по жизни повезло больше всех!» — написала Лиза Пескова и прикрепила несколько семейных фото.

Дочь пресс-секретаря президента приостанавливала публикации в аккаунте после скандала в сентябре. Тогда выяснилась, что опубликованная за ее подписью статья в журнале Forbes содержала плагиат — целые абзацы были скопированы из других изданий. После этого Лиза на некоторое время решила уйти в «рабочий отпуск».