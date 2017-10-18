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18 октября 2017
13:47  18 октября 2017 0

Uma2rman напишут песню для девушки с Ямала

Вернувшись с Ямала, музыканты сядут писать новую композициюФото: kp.by

Музыканты группы Uma2rman во время своего выступления в Салехарде пообещали местной жительнице Оксане написать про нее песню.

На концерте солист коллектива Владимир Кристовский отвечал на записки с вопросами, которые передавали ему слушатели. Девушка по имени Оксана поинтересовалась, почему у коллектива есть песни о Прасковье, Насте, но нет песни об Оксане.

В ответ музыкант пообещал поклоннице, что такая песня обязательно появится. На концерте были исполнены народные хиты группы Uma2rman, а также их свежие песни, пишет Sever-press.ru.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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