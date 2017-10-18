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18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
14:21  18 октября 2017 1

В Перми, на берегу реки, снесли парк. Общественники боятся нашествия застройщиков

Общественники переживают, что на месте беседок и площадки для лазертага появятся высотные домаФото: группа ВК "Парк Чистый берег"

Пермяки лишились одного из любимых мест отдыха — парка «Чистый берег», расположенного на реке Мулянке, недалеко от центра города. Сейчас общественники переживают, что на месте беседок и площадки для лазертага появятся высотные дома.

О сносе парка активного отдыха, который существовал на берегу Мулянки несколько лет, корреспонденту «URA.RU» сообщил читатели. Владелец развлекательной площадки отказался ответить на вопрос, почему она больше не работает. Как пояснили в департаменте земельных отношений администрации Перми, договор аренды этого земельного участка расторгнут по соглашению сторон 10 октября. «В настоящее время земельный участок свободен от прав третьих лиц и отнесен к землям, государственная собственность на которые не разграничена», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова, которая курирует проект по благоустройству долины Мулянки, опасается, что на освободившуюся территорию могут начать претендовать застройщики, которые уже вели работы на берегу реки — в частности, «Интер-Инвест-Строй» и «Каменный цветок». «Участок находится в зоне затопления, но застройщики могут заявить, что проведут там берегоукрепительные работы, которые, впрочем, не застрахуют дом от паводка. Дело в том, что земли в долинах малых рек — на вес золота», — говорит собеседница. Сама же Елена Плешкова считает, что освободившаяся территория прекрасно подойдет для парка водных растений.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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