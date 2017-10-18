В России сократят поддержку автопрома

19:32 18 октября 2017 0

Объем финансирования программ составит около 10 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в 2018 году сократят количество программ поддержки спроса на автомобили. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Политик уточнил, что количество программ будет сокращено только частично. «Все — нет. Точно будет продлена поддержка электрического транспорта, будут продлены программы по новым форматам: это „Первый автомобиль“, „Семейный автомобиль“, „Русский тягач“, „Свое дело“. Вот эти программы точно будут продлены на следующий год», — приводит цитату Мантурова «Газета.Ru».

В 2018 году объем финансирования программ отечественного автопрома составит около 10 миллиардов рублей.

С начала 2017 года в России было продано более полумиллиона машин по государственным программам поддержки.