Глава WWF объяснил, как можно изменить мир к лучшему, находясь у себя в регионе

22:55 18 октября 2017 0

Участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов призвали вступать в ряды волонтеров Фото: Flickr

Представители международных общественных организаций призвали участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов вступать в ряды волонтеров и менять мир к лучшему. Свои мысли по этому поводу 18 октября в Сочи высказали генеральный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини и президент AIESEC Айман Абделрахман.

Последний заявил, что деятельность добровольца — не просто хорошая строчка в резюме, а возможность реально повлиять на многие процессы. «Вы также можете присоединиться волонтером к международной программе и поехать за границу. Многие думают, что волонтёрство — просто хорошая строчка в резюме. Но изменения, которые создаете именно вы, важнее резюме», — подчеркнул он.

Глава WWF Марко Ламбертини отметил, что, несмотря на мировой кризис, человечество находится в эпицентре возможностей и «сейчас мы можем увидеть начало глобальных изменений и указать на них».

Он пояснил, что фонд дикой природы это не столько международная организация, сколько собрание филиалов местного значения. Также он сказал, что для того, чтобы внести посильный вклад в сохранение природы достаточно вести здоровый образ жизни и присоединиться к местным организациям.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — независимая международная природоохранная организация, которая работает более чем в 100 странах и объединяет около 5 миллионов сторонников.