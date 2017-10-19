Россия увеличила вложения в госдолг США на 2,3 миллиарда долларов

00:35 19 октября 2017 0

Россия наращивает вложения в американский госдолг ФОТО: chieforganizer.org

В августе 2017 года Россия увеличила вложения в ценные бумаги США на 2,3 миллиарда долларов, доведя общий объем вложений в американский госдолг до 105,4 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

По сравнению с показателями августа прошлого года объем вложений вырос на 17,9 миллиардов. В списке стран-держателей американских казначейских облигаций Россия занимает 14 место. Лидером списка стал Китай с 1,2 триллиона долларов. На втором месте расположилась Япония (1,1 триллиона), на третьем Ирландия (307 миллиардов долларов).

Согласно данным Минфина США, общий объем вложений в казначейские бумаги составляет 6,27 $ триллионов долларов. Наибольший размер российских инвестиций в госдолг США достигал в феврале 2013 года — 161 $ миллиард, напоминает РБК.