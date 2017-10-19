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19 октября 2017
18 октября 2017
08:12  19 октября 2017 0

Жуткое ДТП на Челябинском тракте: сбитый пешеход обезображен так, что не могут определить даже пол

ДТП. Иномарка. Госномер. Челябинск, парковка, иномарка, дтп, авария, госномер
Водитель ночью не заметил пешеходаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам очевидцев, на 183 километре Челябинского тракта в сторону Екатеринбурга ночью водитель на скорости более 100 километров в час сбил шедшего по трассе пешехода. Погибшего от удара разорвало на множество частей, которые разбросаны по всей дороге, что затрудняет его опознание. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции пока не могут установить даже его пол. Водитель и его машина серьезных повреждений не получили.

По предварительной информации пешеход в нарушение правил дорожного движения передвигался ночью по трассе не используя светоотражающие элементы. Водитель его попросту не видел.

Как уточнили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД, происшествие на Челябинском тракте ужасает своим результатом, но сам факт наезда на пешехода в темное время суток на трассе является не редким явлением. К примеру, за минувшую ночь еще один такой инцидент произошел на трассе Екатеринбург-Тюмень, где в темное время суток грузовик сбил вышедшего на проезжую часть пешехода, личность которого также до сих пор не установлена.

«Оба этих ДТП произошли на неосвещенных участках трасс, пешеходы шли с нарушением ПДД без каких-либо световозвращающих элементов. И никто из проезжавших мимо них водителей не позвонил нам, что бы мы убрали этих пешеходов с проезжей части», — поясняют в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Как напоминают в инспекции, с недавнего времени заработал телефон 8-902-276-13-911, на который можно присылать сообщения о пешеходах на трассе, передвигающихся с угрозой для жизни своей и окружающих.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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