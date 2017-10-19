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19 октября 2017
10:20  19 октября 2017 0

Пермяки окрестили изнасилованную отчимом девушку «новой Шурыгиной»

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, первый канал
Сюжет «Первого канала» о пермской семье вызвал ажиотаж среди жителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В среду, 18 октября, на «Первом канале» вышел сюжет программы «Мужское и женское» о семье пермяка, которого осудили на 2,5 года колонии из-за неудачной шутки его падчерицы об их интимной связи. Сразу после этого в социальных сетях развернулось активное обсуждение резонансной истории, где потерпевшую девушку уже окрестили «новой Шурыгиной».

После выхода передачи в эфир, запись быстро распространилась по соцсетям и за короткий промежуток времени набрала десятки комментариев: «Классика. Страшно жить, зная, что любая, показав пальцем, может тебя обвинить», «Новая Шурыгина», «Опять кто-то решила хайп словить?».

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Впрочем, среди пермяков нашлись и те, кто встал на сторону 15-летней девушки и выразил уверенность, что ее 37-летний отчим осужден вполне справедливо. «Изначально девочка рассказала своей подруге, что её изнасиловал отчим, и только потом поменяла показания! А отчим признал свою вину! Вопрос: почему ребёнок поменял показания? Да под давлением своей матери. Вы видели эту „мать“? Вес 120 кг примерно, 6 детей, некоторые уже совершеннолетние, проживает в сельской местности. Она просто осталась одна, вот и заставила поменять показания свою дочь. Тем самым переложив ответственность на её плечи. Мне искренне жаль этого ребёнка», — написал один из участников беседы в сообществе «Подслушано Пермь» «ВКонтакте».

37-летний житель Краснокамска, напомним, был осужден за связь с 15-летней падчерицей. Сейчас семья пытается доказать, что мужчину признали виновным из-за неудачной шутки девушки: она, желая показаться «круче», якобы оговорила отчима, рассказав подругам, что вступала с ним в интимную связь. Слухи дошли и до учителей, которые обратились к правоохранителям. Жена мужчины утверждает, что он написал чистосердечное признание под давлением силовиков.

Сергей Демин
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