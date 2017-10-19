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19 октября 2017
Главные новости 
13:54  19 октября 2017 10

«Крышевал» проституток и казино? Высокопоставленного уральского силовика уличили в неоднократной смене имени

Кондрашов Руслан по неизвестной причине полностью сменил имяФото: сайт УМВД ЯНАО

Замначальника полиции ЯНАО несколько раз менял фамилию, имя и отчество. Известно это стало после того, как служба безопасности начала проверку кандидатов на замещение вакантной должности начальника полиции регионального главка.

Как сообщает портал Kremlnews, полковник Кондрашов Руслан Сергеевич на самом деле является Нурланом Серикболовичем Кабдрашовым. В 2007 году он сменил отчество, а после — имя и фамилию. По версии портала, смена имени полицейского связана с его скелетами в шкафу.

В частности, речь идет о недвижимости в Москве, трехэтажном офисном центре, который якобы построила мать полковника, «крышевании» проституток и игорного бизнеса, а также давлении на бизнес. Правда, эта информация ничем не подтверждается, а самим Кондрашовым опровергается.

Как указано на сайте УМВД по Ямалу, за свою карьеру Кондрашов успел поработать в Тюмени, Екатеринбурге, Москве и, соответственно, в Салехарде.

Сергей Демин
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