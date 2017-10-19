Мужчину обсуждают в соцсетях
Пользователи социальных сетей активно обсуждают случай, произошедший на тюменской трассе.
Водитель большого грузовика был замечен за рулем в компании кота. Фотографии необычного дальнобойщика опубликованы в группе «ЧС Тюмень».
Пользователи, удивленные кошачьей компанией мужчины, предположили, что он таким способом избавляется от скуки в долгой дороге. В комментариях к посту выразили уверенность, что «котану» также не скучно ездить по стране.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский кот по кличке Барсик может стать «Главным котиком страны». Животное даже показали в эфире «Первого канала».